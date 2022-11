Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, a reçu, lundi à Rabat, de nouveaux Ambassadeurs venus lui présenter les copies figurées de leurs lettres de créance en qualité de représentants de leurs pays au Maroc.

Il s’agit de Nazim Adil oglu Samadov, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Azerbaïdjan et Puneet Talwar, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis et de Abuk Nikanora Manyok Aguer Cussac, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Soudan du Sud.