Najat Vallaud-Belkacem, prof à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir

L’ancienne ministre de Ministre de l’Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, rejoindra à la rentrée prochaine l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) en tant que professeur. Une bonne nouvelle passée sous silence.

La franco-marocaine, Najat Vallaud-Belkacem s’unit aux équipes de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), devenant ainsi professeure affiliée. L’information disponible sur son compte Linkedin a été confirmée par une source au sein de l’université au magazine Jeune Afrique.

L’ex-ministre socialiste dispensera des cours présentiels à partir de la rentrée prochaine, en septembre. «Elle interviendra sur plusieurs sujets en relation avec les filières proposées », affirme la même source.

Vallaud-Belkacem est enseignante à Sciences-Po Paris où elle a créé le programme Égalité femmes-hommes et politiques publiques. La franco-marocaine qui a pris sa retraite politique a également été ministre des Droits des femmes et porte-parole du gouvernement, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, avant d’atterrir au ministère l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.