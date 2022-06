Le porte-parole du Palais Royal a annoncé, jeudi, la naissance dans le foyer du Prince Moulay Rachid d’un nouveau-né que le Roi Mohammed VI, a baptisé du nom de Son Altesse le Prince Moulay Abdeslam.

Voici la traduction du Communiqué du porte-parole du Palais Royal :

« Le porte-parole du Palais Royal a le plaisir et l’honneur d’annoncer au peuple marocain que Dieu, le Donateur gracieux, a comblé, mercredi 1er Dou Al Qiida 1443 de l’Hégire correspondant au 1er juin 2022, SAR le Prince Moulay Rachid d’un nouveau-né qui a égayé l’illustre Famille Royale.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste et Le Glorifie, a bien voulu baptiser le nouveau-né du nom de Son Altesse le Prince Moulay Abdeslam.

En cette heureuse occasion, le porte-parole du Palais Royal présente à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, ses sincères félicitations et ses vœux les meilleurs, ainsi qu’à SAR le Prince Moulay Rachid et à son épouse SAR la Princesse Lalla Oum Kaltoum.

A l’occasion de cette nouvelle bénie au cours de laquelle les différentes composantes du peuple marocain partagent la joie et le bonheur de SM le Roi, que Dieu Le préserve, et de l’illustre Famille Royale, nous implorons le Très-Haut de perpétuer sur SM le Roi, que Dieu L’assiste, les bienfaits de la gloire et de la grandeur, de Lui accorder santé et longue vie, de remplir les jours de Sa Majesté de joies et d’allégresse, et de Le combler en les Personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR la Princesse Lalla Khadija, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale.

Dieu L’audient exauce les vœux de ceux qui L’implorent ».