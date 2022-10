La menace d’une nouvelle prise d’assaut de la clôture métallique plane sur le préside occupé de Melilla, après quatre mois de trêve. Les autorités de Nador ont procédé à l’arrestation de 25 migrants clandestins résidant dans la forêt du tristement célèbre mont Gourougou.

Au total 25 migrants, des Soudanais et des Tchadiens en situation irrégulière, ont été interpellés dimanche dans la forêt de Gourougou, a précisé une source sécuritaire à l’AFP.

L’Association marocaine des droits humains (section de Nador) a déclaré, quelques heures auparavant que 15 migrants ont été arrêtés ce week-end lors d’une opération de ratissage menée par les autorités dans la forêt du mont Gourougou.

Ces migrants qui campaient dans des tentes dans cette forêt limitrophe du préside occupé devraient être traduits devant le parquet.

Citant des sources sécuritaires marocaines, l’agence de presse espagnole EFE, a rapporté que cette vague d’arrestations intervient dans la foulée d’affrontements qui ont eu lieu vers le coup de trois heures du matin.

Selon la même source, ces heurts ont opposé une cinquantaine de migrants aux forces de l’ordre marocaines déployées dans la forêt avec le soutien d’une unité aéromobile.

Parallèlement à cette intervention et à ces arrestations, les mêmes sources ont fait part des craintes marocaines et espagnoles d’une reproduction du drame de Melilla lorsque, le 24 juin dernier, plus d’un millier de migrants avaient organisé une incursion massive dans le préside occupé.

Des craintes qui ont été nourries par des informations selon lesquelles des centaines de migrants, pour la plupart des Soudanais et Tchadiens, ont pris la direction des villes proches de Melilla pour tenter de s’y introduire.

En effet, plusieurs sources rapportent que les pins du Gourougou servent à nouveau de refuge improvisé à des dizaines de subsahariens venues s’y réfugier avant de tenter de s’introduire dans l’enclave occupée.

Les rassemblements de migrants sont de plus en plus visibles dans les villes marocaines voisines, souligne ladite agence, qui ajoute qu’ils ont traversé des milliers de kilomètres fuyant la guerre et la pauvreté pour se retrouver au Maroc, dernière étape avant de passer en Europe.

Multiplication des descentes policières

L’affluence des migrants a provoqué une multiplication des descentes des forces de l’ordre marocaines dans les différentes villes de la région.

Entre samedi et dimanche, selon des sources sécuritaires citées par EFE, 200 autres migrants ont été arrêtés dans la province de Nador, et dans des villes voisines telles que Berkane et Oujda.

Dans ce sillage, les autorités craignent que jusqu’à 5 000 migrants ne soient mobilisés en cas de nouvel attaque, et ni les gaz lacrymogènes, ni les matraques, ni la distance ne les persuaderont de renoncer à ce qui les a poussés à quitter leurs pays en guerre.

La trêve n’aura duré que quatre mois après la « tragédie de Melilla » lorsqu’entre 1.700 et 2.000 migrants, pour la plupart soudanais, ont tenté de franchir la barrière frontalière et ainsi entrer en Espagne dans un épisode qui a coûté la vie à au moins 23 d’entre eux.

Il est à noter que les nouvelles arrestations interviennent moins d’une semaine après que la cour d’appel de Nador ait prononcé des peines de prison contre 15 migrants soudanais arrêtés lors de la prise d’assaut du poste-frontière entre Nador et Melilla occupée de juin dernier. Les peines prononcées étaient réparties entre 3 ans de prison pour 8 migrants et 2 ans de prison pour 7 autres migrants.