Le prince héritier, Moulay El Hassan a décroché son baccalauréat option internationale, dans la filière « Sciences économiques et sociales », avec la mention «Très bien».

L’heureuse nouvelle a été faite par le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur, et de la Recherche scientifique et technique, et porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, rapporte le site Kifach.