MoroccoMood, la nouvelle plateforme pour découvrir le Maroc autrement !

Et si l’été 2020 était une chance unique de (re)découvrir notre beau pays ? Il y a tant de lieux à voir, de choses à faire et d’expériences à vivre au Maroc. Mais encore faut-il les connaître ! Pour nous aider, Atlas Hospitality lance Moroccomood, une plateforme de réservation d’hôtels, des packages et des thèmes différents, novateurs, enchanteurs… Découverte.

Montagnes, plages, désert, gorges, palmeraies, nature…. Le Maroc est un pays aux mille facettes qui offre une extraordinaire diversité. Pour relancer le secteur du tourisme et lancer la saison estivale, le groupe Atlas Hospitality invite les Marocains et les résidents à voyager au Maroc cet été. Pour cela, le groupe hôtelier a imaginé MoroccoMood, un e-catalogue de réservations d’hôtels qui dévoilera également des adresses inédites aux quatre coins du Royaume. L’occasion idéale de s’approprier les régions et les richesses du patrimoine local.

MoroccoMood, découvrez ce que le Maroc a de plus beau à offrir

Moroccomood, c’est 70 formules pour les joyeuses tribus, ou les amoureux, 15 adresses marocaines, pour s’offrir une parenthèse bien-être et des échappées gastronomiques. Le e-catalogue propose également de nombreuses expériences à vivre au gré de ses envies et pour varier les plaisirs.

Avec des offres inédites et des tarifs exclusifs, Moroccomood offre une palette d’expériences pour s’adapter aux besoins de chaque famille.

AU CREUX DES VAGUES

Des chambres avec vue sur mer, piscines et plages privées entre Agadir, Tanger, Essaouira pour ceux qui souhaitent contempler l’océan, à perte de vue.

AFFAIRES DE FAMILLES

Des activités pour petits et grands, dans les hôtels de Bouznika, Tanger, Marrakech pour les familles qui veulent profiter et se reposer.

VOLUPTE, PLAISIR & CO

Farniente, détente et émotions, gourmandise et épicurisme à Bouznika, Agadir, Marrakech ou Essaouira pour ceux qui souhaitent lâcher-prise.

ECHAPPEES URBAINE

À Rabat, Marrakech, ou encore Fès, les cités ceinturées de remparts recèlent bien des trésors insoupçonnés pour les amoureux du patrimoine.

MINI BUDGET

En famille, en couple ou entre amis, les escales Relax allient confort et technologie, mini prix et maxi plaisir.

DES SUITES À VIVRE

À Marrakech, Bouznika, Tanger, Essaouira et Rabat, les séjours se vivent dans des suites, des escales Spa offertes et un service personnalisé.

Découvrez toutes les offres MoroccoMood d’Atlas Hospitality ici