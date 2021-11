L’AMDIE organise en Inde un roadshow visant la présentation et la promotion de la nouvelle marque d’investissement et d’export du Maroc.

Un Roadshow visant la présentation et la promotion de la nouvelle marque d’investissement et d’export du Maroc, « Morocco Now », a débuté ce vendredi à Bangalore (Inde) à l’initiative de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et de l’ambassade du Royaume en Inde.

La tournée, qui devrait également concerner les villes de Bombay et de New Delhi, s’assigne pour objectifs de mettre en avant les atouts et potentialités dont dispose le Royaume et promouvoir l’offre d’une industrie à la pointe de la technologie, répondant aux besoins de la demande mondiale.

Lancée par l’AMDIE, « Morocco Now » vise à faire rayonner le Maroc comme plateforme industrielle et exportatrice de premier rang afin d’accélérer les investissements étrangers.

« Morocco Now » entend aussi renforcer le positionnement du Maroc sur l’échiquier du commerce et de l’investissement international pour saisir les opportunités d’un monde en mutation où de nouvelles exigences pour les acteurs économiques, telle que l’urgence environnementale, la pression des consommateurs et les nouvelles réglementations, rendent indispensable l’adoption de productions décarbonées.