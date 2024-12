La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) poursuivra, en 2025, la capitalisation des acquis réalisés en matière de modernisation des infrastructures et des services de police, dans le but de répondre aux attentes des citoyens pour un service public de police plus efficace et accessible.

La DGSN compte également renforcer la coopération sécuritaire internationale en partageant son expérience en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé avec les pays partenaires, ainsi qu’avec les organisations internationales dédiées au travail de police. Cela figure parmi les priorités pour l’année 2025, selon le bilan annuel de 2024 de la DGSN.

Parmi les projets majeurs qui seront lancés en 2025, on trouve la finalisation du siège central de la DGSN à Rabat. Ce nouveau bâtiment regroupera toutes les Directions et services, permettant une gestion plus rationnelle des ressources humaines et financières.

Centre de formation international à Ifrane

L’un des projets phares de la DGSN est l’inauguration du Centre Supérieur de formation policière à Ifrane, qui servira d’institut de formation pour les cadres sécuritaires marocains et africains. Ce centre deviendra un pôle régional de formation, avec des ateliers organisés en collaboration avec des partenaires internationaux.

Dans le but de moderniser la formation, l’Institut Royal de Police mettra en place une bibliothèque numérique interactive (E-formation), accessible depuis toutes les écoles de formation policière et les sièges de la Sûreté Nationale. Ce programme visera à connecter cette plateforme aux programmes de formation internationaux.

Renforcement de la police scientifique

La DGSN prévoit la création de six nouveaux laboratoires régionaux pour la police scientifique et technique, répartis dans plusieurs villes comme Marrakech, Oujda, Fès, Agadir, Rabat, et d’autres. Ces laboratoires seront équipés pour analyser des preuves numériques et soutenir les enquêtes judiciaires.

Concernant les préparatifs pour l’organisation de grands événements sportifs comme la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030, la DGSN lancera des projets pour améliorer les qualifications professionnelles des policiers et moderniser les structures sécuritaires, notamment à travers le projet « Stadia » supervisé par Interpol.

Nouvelles brigades cynotechniques

Dans le cadre de ces préparatifs, la DGSN mettra en place de nouvelles brigades cynotechniques dans les villes de Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, Agadir, et Tanger, afin de renforcer la sécurité pendant les matchs de la Coupe du Monde 2030.

Une nouvelle école de formation policière sera ouverte à Marrakech le 11 janvier 2025, en réponse à la stratégie de la DGSN visant à promouvoir les centres de formation, accroître leur capacité d’accueil et développer de nouveaux programmes de formation adaptés aux besoins actuels.

Digitalisation des services

L’année 2025 marquera un tournant pour la DGSN avec l’implémentation de solutions avancées en matière de digitalisation. Les salles de commandement et de coordination seront reliées aux patrouilles et unités d’intervention via des technologies de communication modernes, notamment avec l’utilisation de véhicules connectés et de l’intelligence artificielle pour la gestion de la circulation routière.

La DGSN prévoit également la construction de nouveaux sièges de police adaptés aux attentes des citoyens, notamment à Agadir, Khénifra, et Jorf El Melha. Ces nouveaux bâtiments seront dotés des dernières technologies de communication et d’intervention.

Ouverture au public

Les services sociaux de la Sûreté Nationale ont prévu la construction de centres d’estivage pour le personnel à Harhoura et à Moulay Bousselham. De plus, un nouveau programme d’assurance contre les accidents de travail sera mis en place pour offrir une couverture complète aux fonctionnaires de police.

Enfin, la DGSN prévoit d’organiser la sixième édition des Journées Portes Ouvertes de la Sûreté Nationale à El Jadida, en commémoration du 69ème anniversaire de la création de la Sécurité Nationale. Cet événement s’inscrit dans une démarche de transparence et de communication renforcée avec les citoyens de toutes les régions du Royaume.