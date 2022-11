Le roi Mohammed VI a appelé l’émir du Qatar, Hamad ben Khalifa Al Thani, pour le féliciter pour « la bonne organisation de la coupe du monde 2022 », rapporte l’agence de presse qatarienne QNA.

« Au cours de l’appel, Sa Majesté le Roi du Maroc a félicité Son altesse l’Émir à l’occasion du lancement de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, félicitant Sa Majesté pour la bonne organisation et souhaitant du succès aux équipes participant au tournoi », indique l’agence QNA.

Par ailleurs, les deux souverains ont discuté au cours de cet appel « des relations fraternelles entre les deux pays frères, des moyens de les renforcer et de les développer, et d’un certain nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun ».