La classe politique marocaine, toutes tendances confondues, a salué l’exploit historique de l’équipe nationale de football qui a arraché sa qualification samedi pour les demi-finales de la Coupe du monde, Qatar 2022, une première pour une équipe africaine et arabe.

« La qualification de l’équipe nationale en demi-finale de la Coupe du monde en tant que première équipe arabe et africaine à réaliser cet exploit est une source de fierté pour tous les Marocains, et nous sommes en droit aujourd’hui d’être fiers de cette génération qui a placé haut la barre des attentes et permis à notre pays d’être parmi les meilleures équipes de football au monde », a réagi le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, sur Twitter.

Même son de cloche du côté du président de la Chambre des Représentants et membre du bureau politique du Parti du Rassemblement national des Indépendants, Rachid Talbi Alami, qui a magnifié dans un message sur « Twitter » le but inscrit par le joueur de l’équipe nationale Youssef En-Nesyri face à la Seleção, saluant » un but pour l’histoire, et un but contre ceux qui colportent des mensonges sur l’histoire, la civilisation et la culture du Royaume du Maroc. »

De son côté, le ministre de la Justice et secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité, Abdellatif Ouhbi, a écrit sur sa page Facebook : « Merci aux Lions de l’Atlas pour cette joie ressentie par tous les Marocains et félicitations à nous tous pour cette qualification en demi-finale de la Coupe du monde. »

Cette qualification marque un « moment exceptionnel inscrit en lettres d’or dans l’Histoire grâce à l’équipe nationale marocaine », a-t-il ajouté.

Dans un message sur page facebook, le ministre de l’équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance à toutes les composantes de l’équipe nationale, joueurs, staff technique et Fédération, pour cette grande réalisation sportive qu’ils ont offerte non seulement aux Marocains mais aussi aux peuples arabes et africains, saluant l’esprit de combativité, de compétitivité et de patriotisme dont a fait preuve la sélection nationale pour honorer le football national.

Pour sa part, le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, a fait part de sa joie pour la qualification de l’équipe nationale pour les demi-finales de la Coupe du monde du Qatar 2022, rendant hommage aux joueurs et au sélectionneur national, « qui ont écrit, avec cette exploit historique, une page glorieuse qui sera célébrée par les générations futures”. Il a salué également “les supporters marocains qui ont été le meilleur soutien de notre équipe nationale. »

Quant au ministre de l’Industrie et du Commerce Riad Mazour, il a félicité dans un post sur sa page Facebook “l’équipe nationale pour ce nouveau record en tant que première équipe africaine à atteindre le carré final de la Coupe du Monde, un exploit historique dont nous sommes fiers en tant que Marocains”, souhaitant plein succès pour les Lions de l’Atlas dans les prochains matchs.

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a écrit, pour sa part, sur son compte Twitter : « Les joies et la fête de tout un peuple se poursuivent. Les Lions de l’Atlas ont rugi à nouveau aujourd’hui, et mérité de se qualifier à juste titre et avec mérite pour les demi-finales de la Coupe du monde”.

Et de poursuivre : “Cette réalisation historique constitue un nouveau jalon dans l’histoire riche de cette grande nation qui ne connaît pas l’impossible”.

Le premier secrétaire du parti de l’union socialiste des forces populaires, Driss Lachgar, a écrit sur sa page Facebook: « Mille félicitations pour la qualification historique de l’équipe nationale marocaine en demi-finale de la Coupe du monde du Qatar 2022 ».

De même, le secrétaire général du parti du Mouvement populaire, Mohamed Ouzzine, a exprimé sa fierté pour cette qualification de l’équipe nationale en demi-finale de la Coupe du monde, dans un post sur sa page Facebook.

Il a rendu hommage aux membres de l’équipe nationale, saluant leur performance héroïque, leur détermination et leur esprit patriotique et combatif.

Félicitant les Lions de l’Atlas pour cette réalisation historique, le secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme, Mohamed Nabil Benabdallah, a réagi sur sa page Facebook en soulignant que « L’impossible n’est pas marocain”.

Sur sa page officielle sur Facebook, le Parti de l’Union constitutionnelle a publié un post mettant en avant la qualification de l’équipe nationale marocaine pour les demi-finales de la Coupe du monde, en saluant la victoire de l’équipe nationale face au Portugal.

« Une réalisation historique pour l’équipe nationale de football qui atteint les demi-finales de la Coupe du monde au Qatar grâce à leur détermination, leur unité et leur confiance en Dieu, Tout-Puissant », a écrit le président du groupe parlementaire du Parti de la justice et du développement à la Chambre des représentants, Abdellah Bouano, sur sa page Facebook, en remerciant “le coach Walid Regragui, tous les joueurs et tous les responsables qui contribuent à cet grand exploit”.

Lahcen Haddad, président de la Commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, a célébré, pour sa part, le superbe but inscrit par Youssef En-Nesyri face au Portugal. « Quand on est un Marocain fier de sa marocanité et un Arabe fier de ses origines, on réussit l’impossible en sautant deux mètres et 78 centimètres pour ne pas manquer le rendez-vous avec l’histoire et réaliser le rêve », a-t-il réagi sur Twitter.