Mobilité durable: un projet marocain primé en Allemagne

L'Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) et la Fondation pour le développement durable d'El Kelaa des Sraghna "Sir Al Rhina" ont reçu, mardi à Leipzigen en Allemagne, le prix du concours international "TUMI" des projets innovants en mobilité.

IRESEN et "Sir Al Rhina" ont conjointement soumis leur projet de mise en place d’un service logistique partagée, un nouveau modèle de transport à l’aide de triporteurs électriques en faveur de la communauté rurale dans la province de Kelaa des Sraghna. Le prix TUMI est accompagné d’une dotation de 1,7 million de dirhams qui sera utilisée pour l’acquisition des triporteurs, le développement du système de partage ainsi que la formation et l’encadrement du projet.

"Notre projet poursuit trois objectifs principaux : améliorer l’accès à la vie économique dans le monde rural, renforcer son indépendance des énergies fossiles et créer un nouveau modèle de la logistique partagée, ceci permet en même temps de réduire la facture énergétique par le développement des technologies propres ", a expliqué le président de la fondation "Sir Al Rhina", Rahal Boulgoute.

Une flotte de vingt-cinq triporteurs électriques sera déployée avec le soutien et l’assistance de la Fondation dans le but d’offrir un service sur demande pour transporter les marchandises entre la périphérie et les centres de commerce, a-t-il dit. Pour sa part, Kawtar Benabdelaziz, responsable du projet à l’IRESEN, a indiqué que la logistique partagée se base sur le regroupement intelligent des trajets et l’optimisation des circuits, notant que c'est pour cela que le projet implémentera un système d’information développé localement et adapté aux besoins de la communauté rurale.

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc s’est joint au projet en tant que conseiller financier afin d’examiner les besoins de financement et étudier le potentiel de ce modèle innovant pour d’autres régions du pays.

Le concours TUMI, porté par le ministère allemand de la coopération économique et du développement, soutient l’évolution de la mobilité durable dans les pays du Sud. La candidature marocaine au concours TUMI a été encadrée par l’équipe du projet Feuille de route pour une mobilité durable au Maroc, une initiative du ministère de l’Equipement, du transport de la logistique et de l’eau avec l’appui de la Société d’investissements énergétiques SIE et l’Agence allemande pour la coopération internationale GIZ au Maroc.