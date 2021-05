Plusieurs rassemblements ont eu lieu dimanche à travers le Maroc en soutien aux Palestiniens bombardés par l’armée israélienne dans la bande de Gaza, les manifestants dénonçant par ailleurs la récente normalisation des relations entre leur pays et l’Etat hébreu.

A Rabat, près d’un millier de manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville pour condamner « les violences perpétrées par Israël contre les Palestiniens » et le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, a constaté un journaliste de l’AFP.

Brandissant des drapeaux palestiniens, les manifestants ont scandé: « Palestine libre, sionistes dégagez » ou encore « Le peuple veut la chute de la normalisation ». Des drapeaux de l’Etat hébreu ont aussi été brulés.

Mêmes échos dans plusieurs villes marocaines, notamment dans les capitales économique Casablanca et touristique Marrakech, où des manifestants ont appelé à « la libération de la Palestine » et à « l’abolition de la normalisation », d’après des vidéos diffusées en direct sur les réseaux sociaux.

Le Maroc a été le quatrième pays arabe à annoncer en 2020 la normalisation de ses relations avec Israël, sous l’impulsion de l’administration de l’ancien président américain Donald Trump.

Considérée comme une « cause nationale » dans le royaume, la cause palestinienne mobilise la société civile et quelques partis politiques d’extrême gauche et des islamistes opposés à cette normalisation.

L’accord est pourtant stratégique puisqu’il est lié à une reconnaissance américaine de la « souveraineté » marocaine sur le Sahara occidental.

Au moins 192 personnes, dont 58 enfants, sont mortes depuis lundi dans la bande de Gaza, bombardée par l’armée israélienne en réponse à un barrage de roquettes du Hamas — au pouvoir dans l’enclave palestinienne — sur l’Etat hébreu, tirées en « solidarité » avec les centaines de Palestiniens blessés dans des heurts avec la police israélienne à Jérusalem-Est.

Le Maroc a envoyé dès samedi de l’aide humanitaire aux Territoires palestiniens, a rapporté l’agence de presse MAP.

La diplomatie marocaine avait réaffirmé vendredi condamner « les violences perpétrées dans les Territoires palestiniens occupés » et son soutien à « une solution à deux Etats » dans le conflit israélo-palestinien.