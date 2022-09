Le Département américain a publié neuf nouvelles mises à jour d’avis aux voyageurs souhaitant profiter de leurs vacances pendant le mois de septembre. Et le Maroc fait partie des pays sûrs où il faudra tout de même « redoubler de prudence ».

Les mises à jour, qui ont été publiées sur le site Web du Département d’État américain hier, expose un large éventail de pays. A chaque pays, est attribué un niveau allant de 1 à 4. Le 1er niveau préconise de prendre des précautions, le 2e de les redoubler, le 3e de «reconsidérer le voyage» et le 4e d’éviter de se rendre au pays en question.

Le Maroc et la Namibie ont reçu respectivement des avertissements aux voyageurs de niveau 1 et de niveau 2. Selon l’étude, les voyageurs peuvent visiter les deux pays en toute sécurité, car les deux destinations font partie, toujours d’après le même document, des pays les plus sûrs. D’autant plus que le royaume et la Namibie affichent un faible niveau de la Covid-19.

Un peu plus haut dans la liste, le Cap-Vert a reçu un avertissement de voyage de niveau 1 dans la mise à jour d’hier, qualifiant le pays d’un des endroits les plus sûrs à visiter au monde. Le magnifique archipel, situé au large de la côte orientale de l’Afrique dans l’océan Atlantique, abrite des zones plus à risque que d’autres. «Les voyageurs sont invités à faire preuve d’une prudence accrue dans la capitale, Praia, en raison de crimes, tels que cambriolage, vol à main armée et agression», souligne-t-on. Le Cap-Vert aurait un faible niveau de Covid-19.

Le Koweït et Maurice ont également reçu des mises à jour des conseils aux voyageurs de niveau 1 du Département d’État. Cependant, cela ne signifie pas que voyager vers ces destinations est totalement sans risque. «Ceux qui se dirigent vers le Koweït ont été avertis de ne pas se rendre à la frontière avec l’Irak, tandis que les voyageurs se rendant à Maurice doivent être conscients du niveau élevé de Covid-19 dans le pays», explique-t-on. Le Koweït aurait un faible niveau de Covid-19, selon le CDC.

Un seul pays a été placé dans la catégorie de niveau 3. Les voyageurs devraient reconsidérer leur voyage en Mauritanie en raison de la criminalité et du terrorisme, alors que certaines zones ont été désignées comme interdites par l’armée mauritanienne. D’après l’étude, les crimes violents, tels que les agressions, les vols à main armée et les agressions, sont courants. Le pays aurait un niveau modéré de Covid-19.

Aucun pays n’a été placé au niveau 4 lors cette mise à jour. Les voyageurs doivent néanmoins toujours s’assurer de lire les pages de conseil aux voyageurs de toutes les destinations qu’ils envisagent de visiter. «Les voyageurs doivent s’informer sur les potentiels problèmes qu’ils peuvent rencontrer», conclut ledit Département.