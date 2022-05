Alors qu’il devait entrer en vigueur en octobre dernier, le bachelor a finalement été abandonné par le nouveau gouvernement. Abdellatif Miraoui a expliqué lundi les raisons de ce rétropédalage.

Annoncé par le gouvernement El Otmani il y a plus de deux ans, pour une entrée en vigueur dès octobre 2021, le remplacement du système LMD par celui du bachelor ne s’est finalement jamais fait. Lundi, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation a expliqué au parlement les raisons de ce revirement.

Le « système du bachelor été instauré sans s’appuyer sur le cahier des normes pédagogiques nationales et sans ratifier le projet de décret qui devait le réglementer », lit-on dans l’exposé qu’a fait Abdellatif Miraoui, en réunion de la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la chambre des représentants.

Selon le ministre, le système LMD n’a lui-même pas été encore appliqué dans son intégralité, puisque le système des crédits pouvant être transférés ou accumulés n’a pas encore été complètement instauré dans les universités marocaines.

Abdellatif Miraoui, qui dirigait jusqu’à peu l’université Cadi Ayyad de Marrakech, a souligné que des « discussions approfondies » ont eu lieu sur le sujet lors de réunions avec les présidents d’université et qu’ils étaient tous opposés à une généralisation du bachelor au Maroc.

Le ministre a également rappelé l’avis défavorable, publié en décembre 2021, du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) sur le bachelor qui « souffre d’un certain nombre de défauts ». Son instauration « manque de justifications scientifiques et pédagogiques », a-t-il fait valoir devant la commission.

Pour ce qui est des étudiants inscrits dans les cours du bachelor du premier cycle, pour l’année universitaire 2021-2022, ils « ont été réintégrés dans les cours de licence », a indiqué le ministre.

Outre le bachelor, Abdellatif Miraoui a exposé la « vision du gouvernement concernant l’amélioration de l’enseignement supérieur, en particulier le système pédagogique qui prévaut dans les établissements à accès ouvert qui connaissent un abandon universitaire catastrophique ».

La « réalité des politiques publiques dans le domaine de la recherche scientifique dans notre pays », le « plan législatif du ministère et sa relation avec l’accélération de la mise en oeuvre de la réforme universitaire » et l’Intégration académique des étudiants et étudiantes marocains rapatriés de force d’Ukraine à cause de la guerre » étaient aussi au menu de la réunion.