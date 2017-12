Un ministre palestinien salue le soutien du Maroc à la Palestine

Le ministre palestinien chargé des affaires des prisonniers, Issa Qaraqe, a salué, mercredi à Rabat, le soutien permanent du Maroc à la cause palestinienne.

S'exprimant lors d'un point de presse à l'occasion de sa visite au Maroc, Qaraqe a souligné l'engagement du Royaume du Maroc en faveur de la cause palestinienne et son soutien au peuple palestinien durant toutes ses épreuves.

Il a rappelé que le Maroc, à travers ses institutions, son peuple et ses différentes forces politiques, a été le premier pays à avoir exprimé son rejet total de la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël.

Le ministre palestinien a relevé que sa visite au Maroc, à l'invitation des partis politiques et des acteurs de la société civile, vise à mobiliser un soutien en faveur de la ville Jérusalem et des prisonniers palestiniens qui croupissent dans les geôles de l'occupation israélienne, exprimant sa gratitude au roi Mohammed VI et aux divers acteurs politiques au Maroc pour leur soutien à la cause palestinienne et la sensibilisation de la communauté internationale afin de mettre fin à la souffrance des Palestiniens.

Concernant les futures mesures que les Palestiniens ont l'intention de prendre pour contrer la décision de Trump, le ministre palestinien a annoncé que l'autorité palestinienne va "porter plainte devant la Cour internationale de justice pour annuler la décision américaine".

Le ministre palestinien a, également, indiqué que des actions ont été engagées pour adopter une résolution visant à reconnaître la Palestine en tant que membre à part entière de l'Assemblée générale des Nations Unies, outre le refus de toute rencontre avec un responsable américain ou proposition présentée par les Etats-Unis qui ont démontré qu'ils sont un allié et un partisan de l'occupation israélienne et non un parrain de paix dans la région.

Qaraqe a assuré que le peuple palestinien ne cédera pas aux provocations américaines et à l'occupation israélienne et continuera à y résister jusqu'à satisfaction de tous ses droits, y compris l'établissement d'un Etat palestinien avec Jérusalem comme capitale. La décision Trump sur Jérusalem a suscité une vague de condamnations et de protestations dans de nombreux pays, mettant en garde contre ses répercussions sur la stabilité dans la région.