Militaire: le Maroc participe à l’exercice Flintlock 2023

Le Maroc fait partie des 30 pays qui participent depuis le 1er mars, à l’exercice militaire Flintlock 2023 qui se tient au Ghana et en Côte d’Ivoire.

Le Commandement des opérations spéciales des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) organise l’édition 2023 du Flintlock, au Ghana et en Côte d’Ivoire, du 1er au 15 mars 2023. Près de 1.300 militaires de 30 pays, dont le Maroc y prennent part, indique un communiqué de l’AFRICOM.

Selon ce dernier, Flintlock « entend renforcer la capacité des principaux pays partenaires de la région à lutter contre les organisations extrémistes violentes, à collaborer au-delà des frontières et à assurer la sécurité de leur population, tout en respectant les droits de l’homme et en renforçant la confiance avec les populations civiles ».

Outre le Maroc, les pays africains qui participent cette année sont le Burkina Faso, le Cap Vert, le Cameroun, le Tchad, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Libye, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Togo et la Tunisie.

Les autres participants sont l’Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, la République tchèque, le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, apprend-t-on.

Selon le commandement américain en question, « la forte participation des partenaires africains et internationaux reflète un engagement mutuel à lutter contre les activités malveillantes et l’extrémisme violent dans toute la région du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest ».

« Les forces américaines se sont historiquement associées au Ghana et à la Côte d’Ivoire par le biais de multiples échanges militaires et civils. L’année dernière, la Côte d’Ivoire a accueilli Flintlock 2022, avec plus de 400 participants de dix nations », rappelle l’AFRICOM.

Cette année, l’objectif est de « continuer de renforcer la capacité collective des pays alliés et partenaires à relever les principaux défis de sécurité ».