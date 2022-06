La Commission européenne (CE) collabore actuellement avec le Maroc et les autorités espagnoles afin de comprendre ce qui a provoqué le drame survenu, vendredi 24 juin, causant une vingtaine de morts près de clôture de Melilla, a indiqué une porte-parole de l’Union européenne.

« Nous sommes en contact avec les autorités marocaines et espagnoles pour essayer de comprendre les circonstances de ce drame », a déclaré lundi Nabila Massrali, porte-parole de l’Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, lors de la conférence de presse quotidienne de la Commission.

« Nos pensées vont aux familles des migrants qui ont perdu la vie et à ceux qui ont été blessés, dont de nombreux membres des forces de sécurité marocaines et espagnoles », a ajouté la porte-parole.

Pour Mme Massrali, la violence et la mort dans le contexte migratoire constituent une « préoccupation sérieuse ».

« Il est crucial pour nous de renforcer la coopération afin de lutter contre les réseaux de trafic d’êtres humains en adoptant une approche holistique en matière de migration », a-t-elle ajouté.

« La sécurité des migrants, la prévention du recours à la force et le respect des droits de l’Homme restent une priorité. Nous sommes pleinement déterminés à travailler avec tous nos partenaires pour gérer la migration sous tous ses aspects et ce de manière globale », a-t-il déclaré porte-parole

La commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a réagi dimanche au drame, par plusieurs messages sur son compte Twitter. « Les événements au poste frontière de Melilla sont profondément préoccupants. D’abord et avant tout, à cause des pertes de vie. Deuxièmement, le franchissement forcé et violent d’une frontière internationale ne peut jamais être toléré », a-t-elle estimé.

« Cette tragédie souligne pourquoi nous avons besoin de voies sûres, réalistes et à long terme qui réduisent les voyages désespérés et condamnés », a-t-elle ajouté.

