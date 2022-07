Ylva Johansson a rappelé le triste bilan du drame de Melilla, survenu le 24 juin dernier, à la frontière avec le Maroc: «Jusqu’à 2.500 personnes ont tenté de pénétrer de force en Espagne. 23 migrants ont été confirmés morts, mais je crains qu’il n’y ait encore plus de victimes. Beaucoup plus sont blessés. Non seulement les migrants, mais aussi un grand nombre d’agents des forces de l’ordre qui ont subi une forte pression».