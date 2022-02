Un réseau composé de Marocains et d’Espagnols faisait rentrer clandestinement des migrants à bord d’un bateau, moyennant entre 500 et 4.000 euros. Plusieurs arrestations ont eu lieu au Maroc et à Melilla.

La police locale de Melilla a démantelé un réseau criminel qui faisait entrer des migrants clandestinement dans l’encave depuis le Maroc. Trois arrestations ont eu lieu à Melilla et une autre au Maroc, tandis qu’une cinquième personne est toujours recherchée, rapporte l’agence espagnole Europa Press.

L’organisation utilisait un bateau de plaisance battant pavillon espagnol, volé dans la marina de Melilla. Le bateau en grande difficulté à cause des conditions météorologiques a été intercepté le 9 janvier, avec à son bord 18 migrants, ainsi que le chef du réseau, de nationalité marocaine.

Le porte-parole de la police locale a indiqué que l’organisation est «divisée en deux branches, l’une basée au Maroc, chargée du recrutement, de l’hébergement et du transport des personnes jusqu’au point d’embarquement sur la côte marocaine, et une autre à Melilla, chargée d’organiser le voyage, d’approvisionner les bateaux et recevoir les victimes une fois sur le sol espagnol».

Les migrants de différentes nationalités étaient logées dans un «ranch près de la ville de Nador, d’où ils ont été transférés dans des véhicules le matin même du voyage, vers une zone boisée sur la côte marocaine, avant d’être guidés à pied par un mineur connaissant la région, jusqu’au point d’embarquement exact vers Melilla», poursuit la même source. Le prix du voyage varie «en fonction des moyens financiers de chacun (…) allant de 500 à 4.000 euros», a-t-il souligné.

L’enquête se poursuit note la même source, notant que le chef de nationalité marocaine est maintenu en détention dans l’attente de son procès.