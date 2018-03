Météo: le temps stable continue ce mercredi

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 28 mars 2018 et la nuit suivante, établies par la Direction de la météorologie nationale:

- Nuages bas et formations brumeuses près des côtes atlantiques nord la matinée et la nuit.

- Temps stable avec peu à parfois passagèrement nuageux sur l'ensemble du pays.

- Chasses sable par endroits sur les provinces du Sud.

- Vent modéré à assez soutenu de secteur Est sur les provinces sahariennes, faible de secteur Sud sur les versants Sud-est et faible de secteur Nord ailleurs.

- Températures minimales de l'ordre de -01 à 04 °C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, de 05 à 10 °C sur les plateaux des phosphates et d'Oulmès, le Tangérois, le Loukkos, le Gharb, Chaouia, Doukkala, Abda, le Saiss et le Sud-est, de 11 à 16 °C sur Chiadma, Rhamna, Lhaouz, le Souss et le Sud-est et de 17 à 22 °C sur les provinces du Sud.

- Températures du jour de l'ordre de 17 à 22 °C sur les reliefs, les plateaux orientaux, le Tangérois et le Loukkos, de 23 à 28 °C sur le Gharb, Chaouia, Doukkala, Abda, Chiadma, les plateaux des phosphates et d'Oulmès, le Saiss, le littoral méditerranéen et le nord de l'Oriental, de 29 à 33 °C sur Rhamna, Lhaouz, le Souss, le sud-est et le nord des provinces du Sud et de 33 à 38 °C sur l'extrême sud du pays.

- Mer belle devenant belle à peu agitée le soir sur les côtes méditerranéennes, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée sur les côtes atlantiques entre Tarfaya et Mehdia et peu à agitée ailleurs.