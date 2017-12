Météo: temps stable et ciel peu nuageux ce samedi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 30 décembre 2017, établies par la Direction de la météorologie nationale :

- Nuages bas avec formations brumeuses nocturnes et matinales par endroits près des côtes.

- Gelée locale sur les reliefs et les hauts plateaux la nuit et la matinée.

- Temps passagèrement nuageux sur les provinces sud avec risque de quelque gouttes de bruine ou de faibles pluies notamment près des côtes.

- Vent modéré de secteur Est sur les provinces sud et faible à modéré de secteur Sud sur le sud de l’oriental et le sud-est et de secteur Nord à variable ailleurs.

- Chasses sable par endroits sur les provinces sud.

- Température minimales de l’ordre de -2 /03 °C sur les reliefs de l’Atlas et le sud de l’Oriental, de 04 /09 °C sur le nord de l’Oriental, le Sud-est, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphate et d’Oulmés, Rhamna, Tensift, Tadla et le nord-est des provinces sud et de 10 /15 °C ailleurs.

- Températures maximales de l’ordre de 10 /15 °C sur les reliefs, de 15 /20 °C sur les hauts plateaux orientaux, la rive méditerranéenne, le Rif, le Tangérois, le Loukkos, le Gharb, le Saiss et les plateaux de phosphates et Oulmès, de 20 /25 °C sur les côtes atlantiques, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Sud-est, le Souss et le nord des provinces sud et de 25 /28 °C sur l’extrême sud du pays.

- Mer peu agitée à belle sur la Méditerranée et le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tan Tan, agitée à peu agitée entre Tanger et Mehdia et entre Tan Tan et Tarfaya, et agitée ailleurs.