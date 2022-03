Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 29 mars 2022, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps pluvieux avec orages et risque de grêle par endroits sur le Nord, le Centre, le Rif, les Haut et Moyen Atlas, leurs régions ouest voisines, le Saiss, la Méditerranée et le nord de l’Oriental.

– Faibles pluies ou gouttes éparses sur le sud de l’Oriental, les versants sud-est, l’Anti-Atlas et le nord-ouest des provinces du Sud.

– Chutes de neige sur les sommets des Haut et Moyen Atlas à partir de 2000m.

– Quelques formations brumeuses sur les côtes centre et sud et localement sur le nord de l’Oriental.

– Temps assez froid sur les montagnes.

– Rafales de vent assez fortes sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est et localement sur le sud de l’Atlas et les plaines centre avec des chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 02/09°C sur l’Atlas et le Rif, 06/13°C sur le nord de l’Oriental, le Saiss, Oulmès et le plateau des Phosphates, 11/17°C sur les plaines nord et centre, la Méditerranée, les versants sud-est et le sud de l’Oriental et de 13/20°C partout ailleurs.

– Températures du jour en baisse sensible sur la majeure partie du Royaume.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée entrer Tanger et Laâyoune, devenant progressivement peu agitée à agitée, l’après-midi, et agitée à forte au Sud.