Météo. Temps nuageux et pluvieux

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 24 avril 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale (DMN) :

- Temps nuageux sur le nord, le centre, l'Oriental, les versants sud-est avec pluies ou averses parfois orageuses par moments.

- Nuages instables avec des averses orageuses sur les reliefs de l'Atlas, les plateaux de phosphates, Saïss et le Rif.

- Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

- Chasses sable sur les versants sud-est, le sud de l'Oriental et les provinces Sud.

- Vent modéré à assez fort de secteur sud sur le sud de l'Oriental et le sud-est, modéré de nord-ouest sur les provinces sud et faibles de secteur ouest à variable ailleurs.

- Température minimale de l'ordre de 02/09 °C sur les reliefs, de 10/15 °C sur le nord, le centre, l'oriental et le sud-est et de 12/17 °C sur les provinces sahariennes. - Température maximale de l'ordre de 10/15 sur les reliefs, les plateaux de phosphates et Oulmès, de 15/20 °C sur la Méditerranée, les côtes, les plaintes nord et centre, de 20/25 °C sur l'Oriental, le sud-est et le nord des provinces sahariennes et de 25/30 °C sur l'extrême sud du pays.

-Mer peu agitée à agitée sur les côtes méditerranéennes, sur le Détroit , entre Tanger et Rabat et entre Tarfaya et Dakhla, et agitée ailleurs.