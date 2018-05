Météo: temps brumeux ce lundi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 28 mai 2018 et la nuit suivante, établies par la Direction de la météorologie nationale:

- Présence de nuages bas assez denses avec quelques gouttes de bruines ou parfois de la brume par endroits la matinée sur les côtes et les plaines nord et centre, ainsi que sur le nord des côtes sud, le Loukkos, le Saiss et l'ouest du Rif.

- Quelques nuages cumuliformes, l'après-midi, sur le Haut-Atlas et le Rif avec faibles ondées éparses.

- Ciel peu nuageux ailleurs.

- Vent modéré à assez fort de secteur nord sur les côtes sud et centre et faible à modéré d'ouest sur le Tangérois, de sud sur le sud-est, de nord sur l'Oriental et de nord à variable ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée sur l'Atlantique, devenant localement agitée à forte, l'après-midi, entre Cap Ghir et Sidi Ifni.