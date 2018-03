Météo: samedi pluvieux dans plusieurs régions du Maroc

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 24 mars 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale:

- Temps nuageux avec pluies ou averses sur le Tangérois, le Rif, le Saiss, les plateaux des phosphates et d'Oulmès, le littoral méditerranéen, les Haut et Moyen Atlas, l'Oriental et les plaines au nord d'Essaouira.

- Nuages assez denses sur le Souss et les côtes centre avec quelques gouttes possibles.

- Chutes de neige sur les reliefs du Moyen Atlas et quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.

- Chasse-sables fréquentes par endroits sur les provinces du Sud et l'Oriental.

- Vent assez fort à fort d'ouest à nord-ouest sur le Tangérois, la Méditerranée, le Rif, le Saiss, l'Oriental, les Haut et Moyen Atlas et les plaines nord, modéré à assez fort de secteur nord sur les provinces du Sud, le sud-est et les côtes centre et faible à modéré ailleurs de nord à ouest.

- Températures minimales de l'ordre de -01 à 04 °C sur les reliefs de l'Atlas, de 04 à 09 °C sur l'Oriental, les plateaux des phosphates et d'Oulmès, les plaines à l'ouest de l'Atlas et les versants sud-est, de 09 à 14 °C sur le Saiss, le Tangérois, les plaines nord et centre, le Souss, le sud-est et le nord des provinces du Sud et de 14 à 18°C ailleurs sur les provinces du Sud.

- Températures du jour de l'ordre de 03 à 08 °C sur les reliefs et le nord de l'Oriental, de 09 à 14 °C sur l'Oriental, le Saiss, les plateaux des phosphates et d'Oulmès, le Tangérois et la Méditerrané, de 14 à 19 °C sur le Gharb, Loukkos, Chaouia, Doukkala, Abda et Rhamna, de 19 à 24 °C sur le reste des plaines, le Souss, les versants sud-est et les côtes centre et sud, de 24 à 29 C° sur le sud-est et le nord des provinces du Sud et de 29 à 34 °C sur le sud des provinces sahariennes.

- Mer peu agitée à agitée sur les côtes méditerranéennes, devenant agitée à forte le matin sur l'est de Jebha puis forte à très forte en fin de matinée sur l’est d’Al Hoceima, agitée à forte sur le Détroit et entre Tanger et Tan Tan et agitée ailleurs, devenant localement peu agitée à agitée l’après-midi entre Tarfaya et Boujdour.