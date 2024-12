Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 21 décembre 2024:

– Temps assez froid avec de la gelée locale sur les Haut et Moyen Atlas et sur le Sud de l’Oriental la matinée et la nuit.

– Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas au-delà de 1800m.

– Pluies ou averses sur les Haut et Moyen Atlas et leurs régions avoisinantes, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et le Souss.

– Temps nuageux avec faibles pluies par endroits sur le Gharb, Chaouia, les régions Est et sur les régions de la Méditerranée.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, les côtes Centre et sur l’intérieur des provinces Sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de -01/05°C sur les reliefs de l’Atlas et les Hauts plateaux Orientaux, de 04/10°C sur les plateaux de Phosphates et Oulmès, le Rif, le reste de l’Oriental, le Sud-Est et l’intérieur du Souss et de 10/16°C partout ailleurs.

– Température du jour en baisse sur l’Atlas, les régions Centre et l’Est du pays.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, agitée à très agitée entre Jorf et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.