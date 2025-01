Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 6 janvier 2025:

– Averses orageuses localement importantes avec grêle locale sur le Nord-Ouest, le Rif, l’Ouest de la rive méditerranéenne, le Moyen Atlas et le Saiss, notamment en début de la journée.

– Pluies faibles à modérées avec orage local sur le reste des régions au Nord d’Essaouira, le Haut Atlas et l’Oriental.

– Chutes de neige sur le Rif et le Moyen Atlas et sur le Nord du Haut Atlas, au-delà de 1600m.

– Vents assez forts à localement forts sur les régions au Nord de Casablanca, le Saiss, le Rif, le littoral Méditerranéen, l’Oriental, et sur l’Atlas.

– Temps assez froid à froid avec gelée ou verglas sur l’Atlas, le Sud-Est, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux.

– Formations brumeuses locales la nuit suivante sur les plaines Nord et Centre, l’Oriental et le Nord des provinces Sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de -01/05°C sur l’Atlas, le Sud-Est et les Hauts plateaux Orientaux, de 10/14°C près des côtes et sur la région de Tanger et les plaines atlantiques Nord et Centre et de 04/10°C partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse sur le Sud-Est et en baisse notable ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte devenant peu agitée à agitée l’après-midi sur le Détroit, agitée à forte entre Tanger et Cap Hadid, belle à peu agitée entre Tan Tan et Boujdour et peu agitée à agitée ailleurs.