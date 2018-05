Météo. Nuages instables, pluies et averses ce vendredi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 18 mai 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale (DMN) :

- Nuages instables avec des pluies ou averses orageuses sur le haut et le moyen Atlas, l'Oriental, le Rif, les plateaux de phosphates et Oulmès et les versants sud-est, débordant sur les plaines à l'ouest de l'Atlas, le Saiss et probablement sur l'intérieur des plaines atlantiques.

- Nuages bas denses avec bruine locale sur le littoral atlantique centre.

- Formations brumeuses par endroits près des côtes atlantiques Nord. - Ciel assez dégagé sur les provinces sud et peu à passagèrement nuageux ailleurs.

- Chasses sable par endroits sur l'intérieur des provinces sud.

- Vent modéré à assez fort d'est sur le tangérois, modéré de secteur nord sur les provinces sud et faible à modéré de secteur nord à variable en général ailleurs.

- Température minimale de l'ordre de 05/10°C sur les reliefs du Rif et de l'Atlas, 10/15°C sur l'Oriental, la méditerranée, les plateaux de phosphates et d'Oulmès, le Saiss, le Souss, les côtes centre et le nord des provinces sud et de 15/20°C ailleurs sur les plaines, le sud-est et les provinces sud.

- Température maximale de l'ordre de 11/16°C sur les reliefs et le nord de l'Oriental, 16/21°C sur la méditerranée, le sud de l'Oriental, les plateaux de phosphates et d'Oulmès, le Saiss, les plaines de Tadla, Al Haouz et les côtes centre, de 21/26°C sur le tangérois, le littoral atlantique, le Souss, Doukkala, Abda, Rhamna, Chiadma et les versants sud-est, de 26/31°C sur le Gharb, Loukkous et le nord des provinces sud et de 31/36°C sur les extrêmes sud et sud-est du pays.

– Mer peu agitée à agitée sur le détroit et la Méditerranée, entre Tanger et El Jorf et entre Tarfaya et Dakhla et agitée ailleurs.