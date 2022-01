Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 25 janvier 2022, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Baisse des températures avec un temps assez froid à froid avec gelée locale sur les reliefs, le Sud-Est, l’Oriental et l’intérieur du pays.

– Averses parfois orageuses sur l’Atlas, ses plaines Ouest voisines, Chiadma, Rhamna et l’Oriental.

– Pluies éparses sur l’Ouest de la Méditerranée, les versants Sud-Est et le Centre.

– Chutes de neige sur le Haut Atlas au-delà de 1800m.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.

– Températures minimales de l’ordre de -03/03°c sur l’Atlas et les hauts plateaux orientaux, 03/08°c sur le Rif, le nord de l’Oriental, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmes et le sud-est, 08/13°c sur les plaines atlantiques nord et centre, l’extrême sud-est et le nord-est des provinces sud et de 13/20°c sur le Souss et le reste des provinces sud.

– Températures maximales de l’ordre de 08/12°c sur les reliefs de l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, 14/20°c sur le sud-est, les plaines nord et centre, le Souss et le nord-ouest des provinces sud, 20/24°c sur les provinces sud et de 25/31°c sur l’extrême sud du pays.

– Mer agitée à forte sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée entre Mehdia et Tantan et peu agitée à agitée ailleurs.