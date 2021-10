– Nuages bas denses sur les côtes centre et le nord des provinces sud avec quelques formations brumeuses sur les côtes nord et centre.

– Temps assez chaud sur l’intérieur du Souss, le Sud et le Sud-Est.

– Temps stable et clair à peu nuageux ailleurs.

– Vent modéré, de nord sur le Sud et le Centre, faible à modéré de sud sur le Sud-Est et de nord à variable ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 07/13°C sur l’Atlas et le Rif, 22/28°C sur les extrêmes Sud et Sud-Est et de 13/20°C partout ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 34/40°C sur le Sud-Est, l’intérieur du Souss et l’Est et l’Ouest des provinces Sahariennes, 30/35°C sur les plateaux des phosphates et d’Oulmes, le Saïss et les plaines à l’Ouest de l’Atlas et de 22/27°C partout ailleurs.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, agitée à forte entre Jorf et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.