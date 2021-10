– Nuages bas matinaux et nocturnes assez fréquents et parfois denses sur les côtes atlantiques et la rive Méditerranéenne avec formations brumeuses ou bruine locale.

– Temps stable avec ciel clair à peu nuageux partout ailleurs.

– Chasse-sables par endroits sur les provinces Sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et les provinces Sud.

– Température minimale de l’ordre de 09/15°C sur les reliefs, 22/27°C sur les extrêmes Sud et Sud-Est et de 14/20°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 38/43°C sur l’Est et le Sud des provinces Sahariennes et l’extrême SudEst, 32/37°C sur l’intérieur du Souss, les plaines intérieures Nord et Centre, les plateaux de phosphates et Oulmès, de 27/32°C sur l’Oriental et les versants Sud-Est et de 23/28°C sur les reliefs et près des côtes.

– Mer belle sur la Méditerrané, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.