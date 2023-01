Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 27 janvier 2023:

– Temps froid sur les montagnes, leurs régions voisines, le Sud-Est et l’Oriental.

– Pluies parfois orageuses sur le Nord, le Centre, le Rif, l’Atlas et ses régions ouest avoisinantes. – Faibles pluies sur l’Oriental, le nord des provinces du Sud et la rive méditerranéenne. – Chutes de neige sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux avec des flocons sur les plateaux de Phosphates et d’Oulmès.

– Rafales de vent localement assez fortes sur les plaines atlantiques centre, le Sud, l’Atlas et le Sud-Est.

– Températures minimales de l’ordre de -06/01°C sur l’Atlas, les Hauts plateaux Orientaux et le Rif, de 07/15°C sur les côtes, le Souss et l’ouest des provinces du Sud et de 00/07°C partout ailleurs. – Températures maximales en baisse généralisée.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Mehdia et entre Tarfaya et Boujdour, et agitée à forte sur le reste des côtes atlantiques.