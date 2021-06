Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 25 juin 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Nuages bas matinaux et nocturnes fréquents sur les côtes et les plaines nord et centre et le nord des provinces du Sud avec brume ou brouillard.

– Nuages bas épais sur les côtes centre et la rive méditerranéenne avec bruine éparse.

– Nuages cumuliformes sur le Moyen Atlas en après-midi.

– Chasse-sables par endroits sur les versants sud-est.

– Temps stable et ciel clair à peu nuageux ailleurs.

– Temps assez chaud à chaud sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays.

– Rafales de vent parfois assez fortes sur le Tangérois et le Sud-Est.

– Températures minimales de l’ordre 09/14°C sur les reliefs, 23/28°C sur le Sud-Est et l’extrême sud et de 15/20°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 23/28°C sur les côtes et le nord de l’Oriental, 27/32° sur les reliefs, 34/39°C sur le Saiss, les plaines de Tadla, Rhamna, l’intérieur de Chiadma, de Souss et des plaines atlantiques nord et centre, le sud de l’Oriental, la vallée de Moulouya et l’intérieur des provinces du Sud et de 39/44°C sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le Détroit ainsi qu’au long du littoral atlantique.