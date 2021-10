Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 22 octobre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Nuages bas et formations brumeuses matinales et nocturnes près des côtes atlantiques et sur les plaines Nord et Centre.

– Ciel peu à passagèrement nuageux avec gouttes éparses la matinée par endroits sur les plaines Nord et Centre, le Haut Atlas et le Saiss.

– Nuages cumuliformes l’après-midi sur le Haut et le Moyen Atlas, débordant la nuit sur les Hauts plateaux orientaux.

– Arrivée de nuages denses la nuit sur la Méditerranée et le Nord de l’Oriental avec ondées ou gouttes éparses.

– Quelques rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre.

– Températures minimales de l’ordre de 06/12°C sur l’Atlas, 08/14°C sur le Rif et l’Oriental, 10/16°C sur la Méditerranée, les versants Sud-Est, les plateaux des phosphates et Oulmès et le Saiss, de 19/24°C sur l’extrême Sud et de 15/21°C partout ailleurs.

– Températures du jour en baisse et de l’ordre de 34/39°C sur l’extrême Sud, 28/33°C sur l’extrême Sud-Est et le Nord des provinces Sud, 22/28°C sur les plaines Nord et Centre, l’Oriental et près des côtes atlantiques et de 19/25°C sur les reliefs et la Méditerranée. – Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache, mer agitée à forte entre Larache et Tarfaya, mer agitée au Sud devenant peu agitée à agitée entre Tarfaya et Boujdour.