Météo: les prévisions du samedi 24 octobre

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 24 octobre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Apparition de quelques formations brumeuses localisées le matin et la nuit sur les côtes atlantiques.

– Temps passagèrement nuageux sur l’Oriental avec gouttes possibles.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le sud-est et le sud et peu nuageux à dégagé ailleurs.

– Vent modéré à parfois assez fort de nord à Est sur le sud, faible à modéré de secteur sud sur le sud-est et de nord à variable ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 05/10°c sur les reliefs, Oulmès et les hauts plateaux orientaux, 10/16°c sur le Saiss, le nord de l’oriental, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, les plaines à l’ouest de l’atlas, le Tangérois et le sud-est et de 16/22°c sur le Souss, les provinces sud et près des côtes.

– Températures maximales de l’ordre de 10/15°c sur les reliefs, 15/20°c sur le Tangérois, le littoral Méditerranéen, l’Oriental et les versants sud-est, 21/26°c sur les plateaux des phosphates et d’Oulmes, les plaines, le Souss, le sud-est, le nord des provinces sud et sur les côtes atlantiques et de 26/31°c sur l’extrême sud.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, mer agitée à forte entre Dakhla et Lagouira, peu agitée à agitée ailleurs.