Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 19 juin 2021, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes avec bruines localisées.

– Ondées localement orageuses sur les Haut et Moyen Atlas, la Méditerranée, le Rif, le Saiss et l’Oriental

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur les régions nord et centre.

– Temps stable et clair à peu nuageux sur le reste du pays.

– Fortes rafales de vent sur l’Oriental et par endroits sur le centre du pays.

– Températures minimales de l’ordre de 08/15°C sur les reliefs, 20/26°C sur le Sud-Est et le sud des provinces sahariennes et de 14/21°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 15/22°C sur les reliefs et les côtes, 22/29°C sur les plateaux des phosphates et d’Oulmès, les plaines nord et centre, le Saiss, le nord de l’Oriental et le nord-ouest des provinces du Sud, 28/35°C sur le reste de l’Oriental, les versants sud-est et l’intérieur des provinces du Sud et de 35/40°C sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée à peu agitée entre Cap Spartel et Mehdia, agitée ailleurs sauf entre Cap Sim et Tarfaya où elle est agitée à forte.