Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 18 juin 2022:

– Temps assez chaud a chaud sur le souss, les régions a l’ouest de l’atlas, l’oriental, le sud-est et l’intérieur des provinces sud.

– Ondées ou averses orageuses sur l’Atlas, ses régions ouest voisines, les versants sud-est, l’oriental, le Rif et la Méditerranée.

– Nuages d’origine tropicale avec averses et orages sur le sud des provinces sahariennes.

– Gouttes de pluies locales la matinée sur les plaines atlantiques nord.

– Formations brumeuses et bruines locales sur la Méditerranée et près des cotes atlantiques centre et sud.

– Chasse-poussières par endroits sur le sud et le sud-est du pays.

– Rafales de vent assez fortes sur les provinces sud, les cotes centre et le sud de l’oriental.

– Températures minimales de l’ordre de 21/27°c sur l’oriental, le Saiss, les plaines a l’ouest de l’atlas et le Rif, 27/32°c sur le sud-est et les régions est et sud des provinces sud et de 16/22°c partout ailleurs.

– Températures maximales en baisse ou quasi-stationnaires.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au Nord de Jorf et agitée à forte au Sud.