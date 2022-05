Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 25 mai 2022:

– Formations brumeuses sur les plaines nord, les cotes centre et le nord de l’oriental.

– Ciel passagèrement nuageux sur le sud et l’atlas et clair a peu nuageux ailleurs.

– Rafales de vents localement assez fortes sur les cotes centre et sud.

-Températures minimales de l’ordre de 08/13°c sur l’atlas et le Rif, 22/30°c sur l’extrême sud-est et le sud des provinces sud et de 13/20°c ailleurs.

– Températures maximales en baisse sur les régions est.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Kénitra ainsi qu’agitée ailleurs devenant agitée à forte le soir entre Cap Sim et Cap Ghir.