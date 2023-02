Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 01 février 2023: prévisions météorologiques, Direction générale de la météorologie, prévi

– Temps encore froid avec gelée ou verglas sur les montagnes, leurs régions voisines, le sud-est, les plateaux, l’Oriental et les plaines intérieures.

– Quelques gouttes faibles de pluies sur l’Atlas et les régions entre El Jadida et Essaouira.

– Chutes de neige sur le Haut Atlas au-delà 1700m.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur le sud du Haut Atlas, l’Anti-Atlas et le nord des provinces du sud.

– Chasse-poussières par endroits sur les provinces du sud.

– Températures minimales de l’ordre de -07/-01°C sur l’Atlas et l’Oriental, de 06/13°C près des côtes et sur le Souss et le sud et de 00/07 partout ailleurs.

– Températures du jour en légère baisse en général.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et sur le long du littoral.

