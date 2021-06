Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 22 juin 2021, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Nuages bas et formations brumeuses ou bruines localisées la matinée et la nuit sur les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, les plaines atlantiques, le Saiss et le nord des provinces du Sud.

– Nuages cumuliformes et légèrement instables l’après-midi sur les Haut et Moyen Atlas, débordant la nuit sur le nord de l’Oriental et l’est de la Méditerranée.

– Temps stable et clair à peu nuageux ailleurs.

– Chasse-sables par endroits sur les provinces du Sud, le Sud-Est et le sud de l’Oriental.

– Vent modéré à assez fort de secteur nord sur les provinces du Sud et les côtes sud, modéré de secteur sud sur le Sud-Est et le sud de l’Oriental et modéré à faible de nord à ouest ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 07/13°C sur les reliefs, 11/15°C sur les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, 21/28°C sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays et de 14/21°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 18/25°C sur les reliefs et les côtes, 22/29°C sur la vallée de Moulouya, les plaines atlantiques et le nord-ouest des provinces du Sud, 26/33°C sur les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, les plaines intérieures et le nord de l’Oriental, 30/37°C sur les versants sud-est, le reste de l’Oriental et l’intérieur des provinces du Sud et de 36/42°C sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia Tarfaya, devenant localement agitée à forte entre Essaouira et Tan Tan et peu agitée à agitée ailleurs.