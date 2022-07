Voici les prévisions établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 19 juillet 2022: – Temps chaud sur le Centre, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Sud-Est et l’Est des provinces Sud.

– Nuages bas denses et formations brumeuses ou bruines locales près des côtes.

– Ondées et orages isolés sur l’Atlas et ses régions voisines.

– Ciel passagèrement nuageux sur l’Est des provinces Sud et le Sud-Est.

– Chasse-poussières sur les provinces Sud.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud et les côtes Centre.

– Températures minimales de l’ordre de 26/32°c sur l’Est des provinces Sud et le Sud-Est, 23/29°c sur les régions Ouest voisines de l’Atlas, l’intérieur du Souss et de Chiadma, la vallée de Moulouya, le Saiss et le Sud de l’Oriental et de 17/23°c partout ailleurs.

– Températures du jour en légère hausse.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et El Jorf, et agitée au Sud devenant localement agitée à forte l’après-midi entre Cap Sim et Cap Ghir.