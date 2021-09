Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 13 septembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps variable et favorable à des averses orageuses par moments et par endroits sur le Nord, le Rif, l’Atlas et ses régions avoisinantes et sur les régions Centre.

– Formations brumeuses le matin sur les côtes Sud.

– Rafles de vents assez fortes sur l’Oriental, les plaines atlantiques Centre et les reliefs de l’Atlas.

– Températures minimales de l’ordre de 25/30°C sur le Sud-Est, le sud de l’Oriental, le Saiss et l’intérieur des provinces Sud, de 13/20°C sur les reliefs de l’Atlas et de 20/24°C ailleurs.

– Température maximale de l’ordre de 36/41°C sur l’intérieur des provinces Sud et le Sud-Est, de 21/26°C sur le tangérois, le Rif, Oulmès, les reliefs de l’Atlas et près des côtes Centre et méditerranéennes et de 27/35°C ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et entre Tantan et Boujdour, peu agitée à agitée sur le Détroit et ailleurs sur les côtes atlantiques.