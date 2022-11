Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la Météorologie pour le lundi 21 novembre 2022 :

– Temps assez froid sur les reliefs et l’Oriental.

– Passages nuageux devenant de plus en plus denses en après-midi et la nuit avec gouttes ou faibles pluies sur la région de Tanger, Loukkos et le Rif.

– Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée.

– Températures minimales de l’ordre de 00/06°C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, 13/17°C sur le Sud et de 08/14° sur le reste du pays.

– Températures du jour en hausse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée devant agitée l’après-midi sur le Détroit, agitée le long du littoral et localement peu agitée à agitée au nord de Mehdia.