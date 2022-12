Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie (DGM) pour le lundi 05 décembre 2022:

– Pluies et averses parfois orageuses sur les plaines nord et centre, le Rif, l’ouest de la Méditerranée, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès.

– Persistance du temps assez froid sur les reliefs et le sud de l’Oriental avec gelée locale.

– Formations brumeuses sur les côtes sud.

– Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut-Atlas.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur les plaines nord et centre, l’Oriental et l’Atlas.

– Quelques chasse-poussières sur l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de 00/05°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, 11/17°C sur le Centre et le Sud et 06/12°C ailleurs.

– Températures du jour en légère hausse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à très agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Tanger et Cap Ghir et agitée à forte sur le reste du littoral atlantique.