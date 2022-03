Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 03 mars 2022, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez froid sur les reliefs, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

– Nuages bas matinaux denses avec formations brumeuses ou bruines locales sur les plaines Nord et Centre, le Gharb, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et le Nord des provinces Sud.

– Passages nuageux devenant denses en après-midi avec faibles pluies ou gouttes éparses sur le Tangérois, Loukkos et le Nord du Gharb, s’infiltrant la nuit suivante vers le Saiss, le Rif, la Méditerranée, le Nord de l’Oriental et du Moyen Atlas et les plaines Nord-ouest.

– Vent modéré à assez fort de Nord sur les côtes Sud et d’Ouest sur la Méditerranée et faible à modéré, de Sud sur le Sud-Est et de Nord à Ouest ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 00/06 °C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, 06/11 °C sur le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et le Sud-Est et de 12/17°C ailleurs.

– Températures du jour en légère baisse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre le Cap Spartel et Larache et agitée à fort au Sud de Larache.