Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 11 novembre, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps demeurant assez froid sur les reliefs, l’Oriental et le Sud-Est avec gelée locale la nuit et la matinée.

– Quelques formations brumeuses locales sur le Nord de l’Oriental.

– Ciel passagèrement nuageux sur les provinces du Sud.

– Temps stable avec ciel clair ou voilé par les nuages élevés ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de -02/03°C sur l’Atlas, 00/05°C sur le Rif, les Hauts plateaux orientaux et les versants sud-est, 04/09°C sur le Saiss, le nord de l’Oriental, l’extrême Sud-Est, les plateaux de phosphate et d’Oulmès et les plaines à l’ouest de l’Atlas, 08/13°C sur les plaines atlantiques nord et centre et le Souss et de 14/20°C sur les provinces du Sud.

– Températures maximales de l’ordre de 12/17°C sur les reliefs, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, 16/22°C sur le Saiss, la Méditerranée, le Sud-Est, les plateaux de phosphate et Oulmès, 20/26°C sur les plaines nord et centre, le Souss et le nord des provinces du Sud et de 25/30°C sur le sud des provinces sahariennes.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral.