Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 11 août 2022:

– Températures maximales en légère hausse avec un temps assez chaud sur l’extrême sud-est, l’est et le sud des provinces sahariennes, la vallée de Moulouya et les plaines à l’ouest de l’Atlas.

– Nuages bas denses avec bruines locales sur le Tangérois, le Loukkos, la rive méditerranéenne et le nord-ouest des provinces du Sud.

– Formations brumeuses locales sur les plaines atlantiques nord et centre.

– Ondées ou averses orageuses avec rafales de vent sur l’Atlas, ses régions ouest voisines, les versants sud-est, l’Oriental et le Rif, débordant la nuit suivante sur la Méditerranée et les plaines nord.

– Ciel passagèrement nuageux sur l’est des provinces du Sud avec orages isolés.

– Chasse-poussières sur le Sud et le Sud-Est.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes sud. – Températures minimales de l’ordre de 25/32°C sur l’Est et le sud des provinces sahariennes, le sud de l’Oriental et le Sud-Est, 22/26°C sur la rive méditerranéenne, le nord de l’Oriental, l’est du Saiss, Tadla et Tensift et de 16/23°C ailleurs.

– Mer peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et entre Tanger et Casablanca, peu agitée à agitée entre Casablanca et Boujdour et agitée ailleurs.