Voici les prévisions météorologiques pour la journée de dimanche 31 janvier 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Ciel passagèrement nuageux sur le Saiss, le Rif, les Plateaux des Phosphates et d’Oulmès et le Moyen Atlas avec gouttes éparses, en particulier le matin.

– Nuages bas matinaux et nocturnes sur les plaines nord et centre et le nord des Provinces du Sud avec formations brumeuses par endroits.

– Ciel peu nuageux ou clair partout ailleurs.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur la Méditerranée, l’Oriental et le Moyen Atlas.

– Chasses-sable par endroits sur les Provinces Sud et l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de 00/05°C sur les reliefs, 07/13°C sur l’Oriental, le Saiss, les Plateaux des Phosphates et d’Oulmès et les versants Sud-Est, 15/20°C sur les Provinces sahariennes et de 12/17°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 11/17°C sur les reliefs, 15/20°C sur la Méditerranée, l’Oriental, le Saiss, le Gharb et les Plateaux des Phosphates et d’Oulmès, 17/22°C sur les côtes et les plaines nord et centre, le Souss et le nord des Provinces Sud, 20/26°C sur les versants sud-est et l’intérieur de Chiadma et de 23/30°C sur l’extrême sud.

– Mer agitée à forte sur les côtes méditerranéennes entre Saïdia et Jebha, et peu agitée à agitée entre Jebha et Sebta, agitée à forte devenant agitée l’après-midi sur le Détroit, agitée à forte sur les côtes atlantiques entre Tanger et Tarfaya et agitée à forte au Sud.