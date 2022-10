Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 02 octobre:

– Ondées et orages par endroits sur l’Atlas, ses plaines voisines, le Sud-Est et l’Oriental avec débordement possible la nuit sur les plaines Nord-Ouest et la Méditerranée.

– Quelques formations brumeuses locales sur les côtes Centres et Sud, le nord de l’Oriental et la Méditerranée.

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Tangérois, l’Atlas et l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de de 08/15°C sur l’Atlas, le Rif, les Hauts plateaux orientaux et les versants Sud-Est, 20/25°C sur l’intérieur du Gharb et du Loukkos et de 13/20°C partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse sensible sur la majeure partie du Royaume.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, peu agitée à agitée ainsi que localement agitée à forte au nord d’Asilah.