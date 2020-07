Météo: le temps qu’il fera ce dimanche 5 juillet

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 05 juillet 2020, établies par la Direction générale de la météorologie :

-Temps chaud sur le sud-est, le sud, le souss, le saiss et les plaines intérieures.

-Nuages bas la nuit et la matinée avec brume ou brouillard sur la méditerranée et les cotes atlantiques.

-Bruine localisée sur l’ouest de la méditerranée et les cotes centre.

-Nuages légèrement instables avec ondées éparses et orages possibles sur l’atlas, le sud-est et le sud de l’oriental.

-Temps généralement stable sur l’ensemble du pays avec ciel peu nuageux à clair.

-Chasse-sables par endroits sur les provinces sud et probablement le sud-est.

-Vent assez fort d’est sur le Tangérois, de nord à est sur les provinces sud, faible à modéré de sud à ouest sur l’oriental et de nord à variable ailleurs .

-Températures minimales de l’ordre de 28/33°C sur le sud-est du pays, l’est et le sud des provinces sahariennes, 23/28°C sur les versants sud-est, le souss, l’oriental, le saiss et les plaines à l’ouest de l’atlas et de 16/22° ailleurs sur le Royaume.

-Températures maximales de l’ordre de 43/48°C sur l’extrême sud-est, l’intérieur des provinces sud, le souss, le saiss et les plaines à l’ouest des provinces, 38/43°C sur le sud-est, les plateaux des phosphates et d’oulmès, les plaines atlantiques et le nord-ouest des provinces sud, 33/38°C sur l’oriental et le rif et de 28/33°C sur les reliefs de l’atlas, la méditerranée et les cotes atlantiques.

-Mer peu agitée à agitée sur la méditerranée et sur le détroit. Agitée à forte sur les cotes atlantiques sud. Peu agitée à agitée sur les cotes nord et centre.